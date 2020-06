Mort de Patrick Poivey, voix française de Bruce Willis et voix-off de 4 mariages pour 1 lune de miel

Après avoir débuté au théâtre, Patrick Poivey devient comédien de doublage au début des années 70. Il a prêté sa voix pour doubler Don Johnson (Deux flics à Miami), Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Sex and the City, Desperate Housewives) ou encore Kevin Costner. Il a également été la première voix française de Tom Cruise pour Top Gun, La couleur de l'argent ou Mission Impossible. Mais Patrick Poivey a surtout été la voix de Bruce Willis qu'il a doublé dès la série Clair de Lune puis dans Piège de Cristal et dans tous les longs-métrages de l'acteur jusqu'à Trauma Center en 2019.

Côté télévision, il était la voix-off de 4 mariages pour 1 lune de miel. La production de l'émission de TF1 lui a rendu hommage sur Twitter : "Nous avons appris avec beaucoup d'émotion le décès du grand comédien Patrick Poivey. Il était notamment la voix emblématique de l'émission "4 mariages pour une lune de miel". Les équipes d'ITV Studios France et de TF1 sont très tristes ce soir. Toutes nos condoléances à sa famille."