Maeva (Les Marseillais) et Greg séparés ? Les raisons de leur supposée rupture dévoilées

Le couple de télé-réalité nous a habitué à se mettre ensemble et à se séparer plusieurs fois. Mais Maeva Ghennam et Greg Yega seraient aujourd'hui de nouveau à la case rupture. Ceux que vous aviez pu voir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4 sur W9 auraient rompu suite à une altercation avec Haikel, l'ex de Maeva.