Maeva Ghennam (Les Marseillais au Mexique) déprimée à cause de Greg Yega ? "Je suis sur les nerfs"

Actuellement en tournage pour l'émission Les Marseillais au Mexique (W9), Greg Yega aurait profité de l'arrivée surprise au casting de Mélanie ORL pour se remettre en couple avec cette dernière, alors même que son ex Maeva Ghennam, également présente sur place, espérait à l'inverse qu'il donnerait une nouvelle chance à leur relation.

Maeva Ghennam déprimée à cause de Greg Yega ?

Une déconvenue inattendue qui, on s'en doute, n'est pas restée sans conséquences. A l'occasion d'une story récemment publiée sur ses réseaux sociaux, la meilleure ennemie de Carla Moreau a donc tout logiquement confessé être victime d'une légère déprime, "Écoutez, je ne vais pas vous mentir, je suis sur les nerfs mais ça va aller."

Elle l'a précisé plus loin, elle regrette surtout de ne pas pouvoir se confier pour aller mieux et ainsi digérer cette situation, "Mes amours j'ai trop envie de vous raconter plein de choses, parce que j'aime trop me confier à vous, vous êtes trop de bons conseils. Mais je ne peux pas. Donc je suis dégoûtée, ça me met encore plus la rassra. Mais bon ça va aller. Ça va aller, je suis forte."

Quoi qu'il en soit, même si elle ne peut rien dire pour ne pas spoiler l'émission, elle a déjà laissé entendre qu'elle se serait une nouvelle fois retrouvée au centre de séquences explosives. Alors même que des rumeurs de clashs la concernant ont vu le jour ces dernières semaines, elle a mystérieusement déclaré, "Là je n'ai plus de voix, voilà ça ne va pas mais ça va. Ça va aller".

Une bonne nouvelle pour les producteurs en quête de buzz, une moins bonne pour son coeur (et les oreilles de Greg Yega).