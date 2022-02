MacGyver saison 4 : pourquoi Richard Dean Anderson n'apparaît pas dans la série ? Il répond

Avant d'être porté par Lucas Till dans un prequel lancé en 2016 sur CBS aux USA, MacGyver a été incarné par l'emblématique Richard Dean Anderson dans une série composée de 7 saisons diffusées entre 1985 et 1992, ainsi que deux téléfilms diffusés en 1994. Et si le jeune acteur a finalement réussi à trouver ses marques en adaptant la jeunesse de cet agent pas comme les autres, les fans n'ont jamais cessé de se poser une question : pourquoi Richard Dean Anderson n'est jamais apparu à ses côtés ?

Richard Dean Anderson pas fan de la nouvelle série MacGyver

Après tout, cela aurait pu être fun de voir son prédécesseur apparaître sous la forme d'une vision future ou même dans la peau d'un personnage totalement nouveau (méchant, voisin, collègue) le temps d'un caméo exceptionnel. Malheureusement, si les créateurs de ce prequel - qui a récemment pris fin aux USA, ont toujours été prêts à l'accueillir, l'inoubliable interprète de MacGyver n'était de son côté jamais très chaud à l'idée de jouer dedans.

Invité récemment d'une convention dédiée à sa série des années 80, Richard Dean Anderson a dans un premier temps confié, "Je n'en suis pas réellement fan, si je dois être honnête". Puis, il l'a ensuite ajouté, même si cela aurait pu se faire par le passé, il ne s'est jamais senti prêt à franchir le cap, "A un certain moment, au début du projet, ils m'ont approché. Ils avaient fait quelques tests de la série auprès d'un premier public et avaient réalisé qu'elle n'était pas aussi attirante qu'ils l'espéraient. Ils m'ont alors appelé pour me demander si je voulais y participer d'une façon ou d'une autre et j'ai dit non. Et j'en suis très heureux".

Un prequel peu fidèle à l'esprit de la première série

De quoi comprendre que l'acteur était frustré / jaloux de voir ce projet se faire sans lui au début ? Pas du tout. Comme il le confiait déjà en 2019, "Ca n'est que du business et je ne détiens pas les droits sur ce titre. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent". En revanche, il le confessait dans le même temps, il n'était tout simplement pas fan de cette nouvelle approche qui, selon lui, n'était pas digne de ce que sa propre fiction avait mis en place en son temps.

"Je ne trouve pas qu'ils aient été fidèles à la franchise, avait-il pu déploré. Ils tirent sur tout le monde, il se passe mille chose à l'écran, mais vous ne voyez jamais ces moments de réflexion que nous étions fiers de présenter dans notre série". Richard Dean Anderson le rappelait, la caractéristique de MacGyver à l'époque, c'était sa façon de réfléchir et d'analyser la moindre situation, "Il voyait le problème et il trouvait les solutions à ce problème. On le voyait réunir ces solutions, les assembler et ensuite résoudre le tout". Or, ce n'était plus le cas ici, "Dans cette nouvelle version, c'est simplement du boom-boom-boom et tout va trop vite".

Une déception pour les fans des deux séries mais un désaccord artistique qui peut malgré tout s'entendre. Tant pis pour nous.