Lupin III : le manga ENFIN édité en France chez Kana, un nouvel anime annoncé cette année

Un nouvel anime en préparation

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez que le manga va également avoir le droit à une nouvelle adaptation en anime. Afin de fêter les 50 ans de la première saison, TMS Entertainment va produire une saison 6 sobrement intitulée Lupin the Third: Part VI. L'histoire n'a pas encore été dévoilée, ni même sa date de sortie, mais on sait tout de même que ces nouveaux épisodes seront créés par des amoureux de ce cambrioleur de génie.

Ainsi, d'après ANN, c'est Eiji Suganama (Lupin III: Prison of the Past) qui sera à la réalisation, tandis que Takahiro Ôkura (Lupin the Third: Part 5) s'occupera de la composition et que Hiroku Marufuji (Lupin III: Goodbye Partner) se chargera du design des personnages. Et si l'on se fie à la première affiche, on devrait retrouver un style 2D classique, loin des folies visuelles réjouissantes du récent film Lupin III: The First.