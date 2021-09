Lupin III : après l'anthologie, "la série complète" du manga bientôt publiée par Kana en France ?

C'est en 1967 que Kazuhiko Katō, alias Monkey Punch, a donné vie au manga Lupin III qui met en scène un cambrioleur très spécial librement inspiré du célèbre Arsène Lupin de Maurice Leblanc, mais en version plus criminelle et sournoise. Une oeuvre qui a révolutionné le monde du manga à son époque, mais étonnamment inédite en France, jusqu'à aujourd'hui.

La raison ? Entre une bataille juridique entre les ayant droits de Maurice Leblanc et Kazuhiko Katō (le mangaka n'avait pas demandé l'autorisation pour l'utilisation du nom "Lupin") et le refus de l'auteur - décédé en 2019, d'être édité en-dehors du Japon, ce sont seulement les adaptations de Lupin III en anime (disponibles sur Netflix) et films d'animation qui ont permis au public de se familiariser avec cet univers durant ces dernières décennies.

Lupin III débarque enfin en France

Bonne nouvelle, 54 ans après ses débuts et à la suite de nombreuses négociations, Lupin III débarque ENFIN dans nos librairies. Oui, c'est ce vendredi 17 septembre 2021 que Kana publie le manga Lupin III - Anthology, qui n'est autre qu'une compilation de certaines des meilleures histoires de ce personnage au fil des années. Et le premier chapitre est par ailleurs à découvrir gratuitement ici.

Toutefois, comme l'a averti Yuki Takanami - éditrice chez Kana, auprès de BFM, ne vous attendez pas à retrouver un Lupin identique aux différentes séries, "Il y a un grand décalage entre le Lupin animé et le Lupin du manga. La transition peut être rude si on n'est pas au courant." Et pour cause, l'univers du véritable héros imaginé par Monkey Punch dans les années 60 était plus grave et osé par instant.

Rassurez-vous tout de même, si ce recueil pourrait donc en surprendre quelques uns, celui-ci a tout de la porte d'entrée idéale pour se familiariser avec le travail de Kazuhiko Katō et en tomber sous le charme. "Les deux chapitres introductifs permettent de poser les bases de la série, son ton et ses enjeux, ainsi que le goût de l'auteur pour les bonnes chutes, a confié Guillaume Babey (spécialiste de Lupin III, à l'origine du podcast Sideburns & Cigarettes) au micro de BFM. Cette sélection prend en compte autant le spectateur de l'anime, qui ne devrait pas être trop dépaysé, que le lecteur nostalgique".

L'intégrale du manga bientôt publiée ?

Et non, le terme "porte d'entrée" n'a pas été utilisé par hasard dans cet article. Là où cette anthologie a été pensée pour permettre aux lecteurs de découvrir rapidement et efficacement comment Monkey Punch a su faire évoluer son histoire et ses dessins à travers le temps, "Il avait vite compris que la force de Lupin et de ses acolytes tient dans leur grande flexibilité. Ils peuvent se glisser dans tous les genres, user de tous les tons et de tous les artifices" a rappelé Guillaume Babey, Kana espère que cette sélection convaincra le public d'en vouloir plus.

Aussi, tandis qu'un deuxième recueil sera bientôt publié au Japon, l'éditeur français rêve désormais de pouvoir proposer la série intégrale chez nous. "On considère vraiment Lupin III - Anthology comme une porte d'entrée. Si cette porte d'entrée est empruntée par plein de gens, on est prêt à considérer la publication de la série complète" a confessé Yuki Takanami, secondée par sa collègue Christel Hoolans, "Si elle a une chance d'être vue et lue, c'est bien maintenant. (...) On en parle de plus en plus. Lupin est partout".

Vous l'aurez donc compris, si vous souhaitez voir vos étagères accueillir cette oeuvre emblématique du monde du manga, il ne vous reste qu'à courir en librairie pour vous procurer ce Lupin III - Anthology.