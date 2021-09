Lucifer saison 6 : bientôt un spin-off sur Rory ? Brianna Hildebrand est prête

Probablement fans de la série The Flash, les créateurs de Lucifer ont profité de la saison 6 - qui était la dernière sur Netflix, pour mettre en scène Rory aka... la fille du futur de Lucifer (Tom Ellis) et Chloé (Lauren German). Un personnage que l'on n'attendait pas, mais qui a rapidement conquis le coeur des fans grâce à une personnalité hors-norme et une performance géniale de Brianna Hildebrand, son interprète.

Un tournage compliqué pour Brianna Hildebrand

Pourtant, comme l'a confié la comédienne auprès de The Wrap, il n'a pas été facile pour elle de se glisser dans la peau d'une telle héroïne, "Oui, c'était vraiment stressant." En cause ? Suite à l'épidémie de Covid-19, ses réunions préparatoires avec l'équipe ont été compliquées à mettre en place et elle n'a pas toujours pu tourner les épisodes dans le bon ordre, ce qui l'a fortement déstabilisée, "Je me demandais ce qu'il se passait, j'étais si stressée. J'avais l'impression de ne pas être capable de bien pouvoir faire mon travail. La pression était vraiment intense". Malgré tout, elle l'a assuré, elle ne garde que des bons souvenirs de son expérience sur cette série, "Tout le monde était derrière moi. (...) C'était un défi vraiment amusant".

Surtout, elle s'est pris une vraie claque en découvrant l'histoire. Voir Rory - qui souhaitait initialement tuer son père par vengeance, lui demander finalement de partir pour que le futur se déroule positivement, a été un moment fort pour Brianna Hildebrand, "Le scénario nous a vraiment tous choqués. C'est une très belle chose de la part de Rory de dire qu'elle s'aime pour qui elle est. (...) C'est vraiment intense de penser que vous pouvez changer votre vie et possiblement tout le reste. C'était vraiment triste. (...) C'est une situation symbolique. Elle arrive à être en paix avec le fait que Lucifer parte, et l'accepte. Elle lui pardonne et comprend que c'est un choix important de l'histoire."

Un spin-off sur Rory ?

Et forcément, Brianna Hildebrand ne l'a pas caché, elle est rapidement tombée sous le charme de son personnage. A la fois forte, touchante, rebelle et mystérieuse, Rory est une héroïne passionnante à suivre à l'histoire pleine de rebondissements. De quoi la motiver à la retrouver dans un spin-off ? Absolument.

Après avoir assuré, "Wow, je n'y avais jamais pensé", l'actrice a confessé être prête pour un tel projet, "Ca serait vraiment amusant. Je serais définitivement partante pour ça. J'ai vraiment adoré être la fille de Lucifer, c'était réjouissant !"

Pour l'heure, on ne sait pas si Netflix ou les créateurs ont une telle envie en tête, mais l'actrice peut déjà compter sur le soutien de Lauren German . L'interprète de Chloé l'a confié, Lucifer a clairement le potentiel pour étendre son univers, "Le seul spin-off qui ne fonctionnerait pas serait une série sur Decker. Mais je pourrais voir d'autres personnages avoir un spin-off épique".