Lola (Koh Lanta 2020, les 4 terres) accusée d'avoir menti sur le tir à l'arc : elle répond

Lola répond à ceux qui l'accusent d'avoir menti

Interrogée par Télé Loisirs, Lola s'est défendue d'avoir menti et assure ne pas être douée pour le tir à l'arc en temps normal. "Vraiment, je suis nulle au tir à l'arc. Tout ce qui est jeu d'adresse, je suis nulle." assure-t-elle. Mais alors, comment explique-t-elle le fait qu'elle ait réussi à bien se placer lors de l'épreuve de confort ? "Au moment du jeu, vu que pendant l'entrainement, ma flèche se plantait toujours en bas de la cible, j'ai visé en haut. Je n'ai jamais visé la cible et ça a marché" a-t-elle déclaré avec humour. Et d'ajouter : "Demain vous me donnez un tir à l'arc, je n'en mets pas une dedans." a déclaré la candidate. Voilà qui devrait faire taire les haters...