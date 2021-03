Loana hospitalisée après une nouvelle overdose ? Eryl Prayer confirme mais rassure

L'état de santé de Loana continue d'inquiéter. Dans le passé, l'ancienne star du petit écran a fait plusieurs tentatives de suicide et serait toujours au plus mal : il y a quelques semaines, des messages inquiétants ont fuité sur le web. Il y a un mois, Loana était hospitalisée dans un établissement psychiatrique suite à une surdose de médicaments. Celle qui s'est fait connaître dans Loft Story avait accusée son ancienne amie et agent, Sylvie Ortega, de l'avoir droguée. Cette dernière s'était défendu et en était presque venue aux mains avec Eryl Prayer, ami de Loana, dans TPMP.

Loana de retour à l'hôpital

Aujourd'hui, Loana n'irait pas mieux. Comme le dévoile StarMag, elle aurait été de nouveau hospitalisée ce vendredi 26 mars dans la soirée. Le site précise que Loana a été "prise en charge par les secours" vers 22h suite à la demande d'un propriétaire d'un logement Airbnb où elle résidait. Elle aurait été transportée par les pompiers dans un hôpital parisien. StarMag précise que la gagnante de Loft Story aurait "abusé de médicaments et substances prohibées" mais aussi qu'elle montrait des symptômes de la Covid-19. Des informations confirmées par Sylvie Ortega au site.

"Loana est prise en charge et va bien"

De son côté, Eryl Prayer a confirmé l'hospitalisation de Loana sur son compte Facebook, sans en préciser la raison. Il a aussi expliqué qu'elle n'est pas dans un état grave. "Loana est prise en charge et va bien ! Comme certains ont du mal à comprendre ! Elle n'est pas dans le coma ou entre la vie et la mort !" a-t-il tenu à préciser. Très énervé, il s'en est aussi pris à Sylvie Ortega qui a dévoilé l'hospitalisation de Loana à la presse. "Nous les vrais amis de Loana essayons de la protéger ! Malheureusement une sal*pe balance tout aux médias et n'hésite pas à se servir des malheurs de Loana pour faire parler d'elle !" a-t-il aussi posté.