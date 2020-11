Les Tuche : bientôt un film façon Dix pour cent ? "Beaucoup plus de stars aimeraient venir jouer"

Après Monaco, les USA et l'Elysée, les Tuche s'attaqueront à Noël dans le prochain film de la saga. Malheureusement, la faute au Covid-19 et aux restrictions sanitaires mises en place en France, ce nouvel épisode - toujours réalisé par Olivier Baroux, ne sortira finalement pas en décembre 2020 au cinéma mais le 3 février 2021.

Une suite portée par une vraie histoire

Une déception logique pour le réalisateur, qui a récemment décrit cette histoire à Première comme "un conte de Noël en plus acide". Néanmoins, ne vous inquiétez pas, peu importe si l'ambiance festive sera passée au moment de sa sortie en salles, il sera toujours difficile de résister à cette comédie. Olivier Baroux l'a en effet précisé, lui et son équipe ont tout donné pour imaginer un scénario aussi drôle que puissant.

"On a beaucoup, beaucoup galéré. Vraiment. Ça a été long et compliqué. Mais heureusement d'ailleurs, parce que si c'était facile, je pense que qu'on arrêterait peut-être" a-t-il confié dans un premier temps, avant d'ajouter ensuite, "Donc on a écrit une V1, puis une V2... On a recommencé, réécrit... Mais au final, on en est très fiers". Bref, Les Tuche 4 ne va pas uniquement se reposer sur le côté Noël et des gags classiques pour nous attirer, mais sera réellement porté par une histoire crédible et forte. De quoi forcément nous rassurer.

Les stars veulent jouer dans Les Tuche

Et visiblement, l'évolution qualitative de la franchise semble ne pas avoir échappé au monde du cinéma français. Tandis que Michel Blanc sera l'interprète de Jean-Yves, le nouveau beau-frère de Jeff, Philippe Mechelen (scénariste) et Olivier Baroux ont confessé que de nombreuses autres stars souhaitaient désormais participer à l'aventure, "Même dans le métier, l'image des Tuche a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de comédiens qui aimeraient venir jouer dans ces films qu'à l'époque du premier ! (...) Je ne peux pas donner de noms, mais y a eu des demandes !"

De quoi inspirer le papa des Tuche ? Faut-il s'attendre à un nouveau film qui plongera cette famille déjantée dans le monde du star-system comme l'a fait la série Dix pour cent avec les nombreux caméos ? A suivre...