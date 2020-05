Les Simpson trop forte pour prédire l'avenir ? Les créateurs réagissent et dévoilent leur secret

Les prédictions amusent les créateurs

Le 6 mai 1993, à l'occasion de l'épisode 21 de la saison 4, les créateurs des Simpson réalisaient l'exploit de prédire deux événements majeurs de l'année 2020. Le premier ? L'épidémie de coronavirus (dans l'épisode en question, une grippe contagieuse venue du japon contaminait tout le monde à Springfield). Le deuxième ? Une invasion d'abeilles tueuses en Amérique (les USA font actuellement face à l'arrivée du Vespa mandarinia, un frelon géant tueur d'abeilles et d'hommes).

Un double exploit qui vient s'ajouter aux dizaines de prédictions déjà apportées au fil des ans et qui amuse beaucoup Al Jean, le showrunner de la série. Lors d'une interview accordée à ET, ce dernier a déclaré, "Maintenant, les gens viennent nous voir pour nous dire, 'Commencez à prédire des trucs positifs !' Parce que apparemment, tout était un peu trop négatif ces derniers temps".

Le secret des scénaristes révélé

Et ce don des scénaristes pour prédire l'avenir semble fasciner son casting. Si Yeardley Smith - la voix originale de Lisa, se montre un peu trop terre à terre à l'image de son personnage, "Si vous êtes à l'antenne pendant plus de trois décennies, vous allez probablement voir juste à un moment où à un autre", Nancy Cartwright - la voix originale de Bart, se montre nettement plus emballée, "On a un sacré record, c'est impressionnant !"

Du côté de Bill Oakley - l'un des scénaristes de la série, il profitait récemment d'une interview pour dévoiler le secret des auteurs afin de réussir à prédire l'avenir. Vous êtes prêt ? "C'est vrai qu'il y a pas mal de cas où la série a prédit quelque chose. Mais c'est principalement des coïncidences car les épisodes sont si vieux que l'histoire se répète toute seule." Oui, rien de magique selon lui, simplement la chance que le monde ne soit finalement pas si inventif, "La plupart des épisodes sont basés sur des choses qui ont eu lieu dans les années 60, 70 ou 80".

Utiliser le passé pour prédire le présent, okay, mais comment explique-t-il alors que la comédie avait prédit, 2 ans à l'avance, l'incroyable twist de l'avant-dernier épisode de Game of Thrones ?!