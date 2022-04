Les Segpa : qui sont les acteurs du film ?

Afin de toucher certaines aides, le Principal du prestigieux collège Franklin D. Roosevelt accueille une classe de SEGPA au sein de son établissement. En revanche, bien décidé à ne pas laisser ces élèves ruiner la réputation de l'école et contaminer les autres classes, ce dernier va imaginer un plan pour les virer sans que cela ne soit découvert. Problème ? Non seulement les SEGPA se plaisent et jouissent d'une certaine popularité, mais surtout, ils découvrent le fameux projet du Proviseur et décident à leur tour de contre-attaquer.

A l'origine une web-serie qui a cumulé des millions de vues, Segpa d'Ali et Hakim Boughéraba est désormais un film produit par Cyril Hanouna et porté par un humour délirant et une tchatche marseillaise débridée. Mais qui sont ses acteurs ? La plupart étaient déjà présents dans la web-série et sont originaires de Marseille.

Ichem Bougheraba, Ichem

Frère des deux réalisateurs du film Ali et Hakim Boughéraba, Ichem incarne le personnage d'Ichem. On l'a auparavant vu dans Taxi 5 ainsi que dans Sous écrous, mini-série disponible sur Youtube qu'il a créé. Ichem est l'un des créateurs de Segpa. Il a commencé en faisant des Vine de quelques secondes qu'il postait sur Facebook avant d'avoir l'idée du concept Segpa. Walid Ben Amar, Walid L'équipe des Segpa est avant tout une bande d'amis. Comme la plupart d'entre eux, ce film est la première expérience au cinéma de Walid. "On est entre nous. On est une grande famille. Hakim, c'est notre grand frère. On est une bande d'amis et cela se voit à l'écran." Arriles Amrani, Ariles A l'instar d'Ichem, Arriles participe aussi à la série Youtube Sous écrous dont il est l'un des scénaristes. Cet ancien joueur de foot en ligue 2 s'est blessé il y a quelques années. Forcé à "prendre sa retraire", il a commencé à faire des vidéos sur Facebook avant de décrocher un petit rôle dans la web-série Segpa et de s'imposer au fur et à mesure. Inès Boukhelifa, Anaïs Anaïs, c'est la petite peste du film. Les Segpa est sa première expérience au cinéma

Emma Smet, Claire

Emma Smet est la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure et par conséquent la petite fille de Johnny Hallyday, Protégée par ses parents, elle grandit à l'abri des médias et des projecteurs. Elle s'essaie désormais à la comédie avec les Segpa. On a auparavant pu l'apercevoir dans Demain nous appartient.

Egalement à l'affiche du film Abd-el-Kader Biskri, Charles Nyobe, Lahssen Amari, Anthony Pinheiro, Said Bogota, Grégory di Meglio mais Camille Lellouche, Moussa Maaskri et un Alban Ivanov toujours aussi drôle.

Les Segpa, actuellement au cinéma.

Publi-communiqué