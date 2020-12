Les Reines du shopping : Viktoria (Les Princes de l'amour 4) déçue par le montage, elle balance

Après Florie et Florian (Qui veut épouser mon fils 3 ?), Lydia (Secret Story 11), Cassandre (Les Vacances des Anges 3) et prochainement Carla Moreau et Adixia, une autre candidate de télé-réalité a accepté de participer aux Reines du shopping, quatre ans après son apparition dans Les Princes de l'amour 4. Laquelle ? Viktoria, l'ex-prétendante d'Adrien Laurent dans l'émission de W9 aujourd'hui en couple avec Romain Lecardonnel. Elle affronte ses rivales dans une spéciale mannequins avec comme thème "osez une pièce de lingerie dans votre tenue".

"On montre souvent le négatif"

En attendant de découvrir si Viktoria, atteinte d'une grave maladie, sera la grande gagnante des Reines du shopping, elle s'est confiée sur son expérience et a avoué être déçue du montage en story sur Instagram : "Je suis un peu déçue. À la télé, on coupe nos phrases ou on montre souvent le négatif je trouve. Alors que pour mettre 16, on se doute bien que j'ai dit beaucoup de positif... Mais bon c'est le jeu."

L'influenceuse n'est pas la première candidate de l'émission présentée par Cristina Cordula à se plaindre de la manière dont elle est montée : "On m'a collé à la peau l'image de la peste. En soi, ça ne me dérange pas parce que, de toute façon, tout ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Mais sachez quand même que je n'ai pas eu que des avis négatifs", a confié Lydia en 2017.

Une autre participante, Sabine qui a participé aux Reines du shopping en 2018, s'est aussi attaquée au show mode de M6 : "Pour info la production te donne l'image qu'elle veut et quand elle coupe tout ce que tu dis de positif c'est sur qu'il reste que le négatif... Il faut une peste de service ça met de l'audimat."