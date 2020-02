Les Reines du shopping : une candidate "se la raconte", Cristina Cordula s'indigne

C'est une semaine particulière dans Les Reines du Shopping puisque c'est la semaine "spéciale meilleures amies". Après les shopping en duo, les candidates ont donc fait appel à leur BFF pour que celles-ci choisissent leur look. Si ça peut être assez stressant pour certaines, cela n'inquiète pas le moindre du monde Joséphine et Ophélie, dont le shopping a été diffusé ce mardi 18 février 2020 sur M6. Et pour cause, la jeune femme de 21 ans qui a une taille mannequin est sûre d'elle : "Elle va savoir m'habiller : je suis grande, je suis fine, je n'ai pas trop de formes... Du coup je peux me permettre les décolletés, des trucs assez courts sans être vulgaire...". De quoi faire réagir Cristina Cordula qui trouve qu'on "se la raconte un peu là...". Une remarque avec laquelle les internautes sont plutôt d'accord !

Cristina Cordula offusquée par les propos de Joséphine et Ophélie

Mais ce n'est pas tout. Alors qu'Ophélie ajoute "C'est sûr que d'être jeune c'est un atout parce les choses nous vont mieux, forcément. Quand tu es jeune, c'est la fraîcheur...", Joséphine complète par "Tu peux te permettre les petites jupes, tu n'es pas une vieille bougre". Sylvie et Nathalie, 50 ans, se sont senties visées par ce tacle : "Elles associent jeunes à fraîcheur. Donc nous on doit être vieilles et fanées...". Patricia et Vedlich, 32 ans et 29 ans, ne semblent quant à elles pas du tout d'accord : "Ça veut dire quoi ça ? Jennifer Lopez n'est pas jeune, elle est super jolie et tout lui va !". Alors que, pour Joséphine et Ophélie, on est vieilles à partir de 30 ans, Cristina Cordula s'offusque : "Depuis quand avoir 30 ans, c'est être vieille ?". La preuve : à 55 ans, la mannequin brésilienne qui a avoué être une adepte de la chirurgie esthétique ne fait pas du tout vieille !