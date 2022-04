Les Reines du shopping : Cristina Cordula annonce une grosse nouveauté

C'est une valeur sûre de M6 : chaque jour, la chaîne diffuse Les Reines du shopping dans laquelle 5 candidates s'affrontent pour créer un look sur un thème fixé par Cristina Cordula. Au fil des années, l'émission a évolué avec par exemple l'arrivée de la pièce à shopper (qui est offerte à la candidate qui la choisit) ou encore le changement de notation (désormais sur 20 et plus sur 10). Et ce n'est pas tout car M6 a aussi diffusé des éditions spéciales sur les Miss, les influenceuses ou encore avec Cristina en candidate.

Les Reines du shopping quittent Paris

Depuis les débuts des Reines du shopping, les candidates faisaient toujours les boutiques à Paris mais ça va changer ! Lors de son passage dans l'émission Paris Stars sur France Bleu Paris la semaine dernière, Cristina Cordula a annoncé que, pour la première fois de son histoire, l'émission sera bientôt délocalisée pour des shoppings en Province ! "C'est inédit. On va aller faire le tour de la France. On va voir des régions extraordinaires" a confié l'animatrice des Reines du shopping.

Selon Télé Loisirs, quatre villes ont été sélectionnées pour ce "tour de France" des Reines du shopping. Il s'agirait de Marseille, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse. Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment et on ne sait pas s'il s'agira d'éditions exceptionnelles ou bien si Les Reines du shopping va s'installer durablement dans ces villes. Affaire à suivre donc.