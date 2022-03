Les Reines du Shopping : une candidate balance les messages déplacées d'un membre de l'équipe, captures à l'appui

A l'antenne de M6 depuis 2013, Les Reines du Shopping a déjà été au coeur de critiques venues d'anciennes candidates, quand ce n'est pas un propos de Cristina Cordula qui fait le bad buzz. Dans le passé, certaines n'avaient pas hésité à critiquer l'attitude de l'animatrice, à dénoncer le montage de l'émission ou encore à l'accuser d'être scénarisée. Aujourd'hui, c'est une autre affaire qui remonte à la surface.

Une candidate accuse un membre de l'équipe de l'avoir lourdement draguée

En septembre 2019, Chloé (alias The Ginger Chloé sur les réseaux sociaux) faisait partie des candidates d'une spéciale influenceuses. Avec un budget de 450 euros, elle faisait face au thème "Féminine en dévoilant votre dos" avec quatre autres concurrentes. Si tout s'était plutôt bien passé, Chloé a fait une révélation, plus de deux ans plus tard : après le tournage, elle a été très (très) lourdement draguée par un membre de l'équipe. Sur TikTok, l'ex-candidate a posté une vidéo. "POV : tu participes à une émission TV et tu te rends compte après qu'il y a des gros chiens dans l'équipe de production. On laisse quand les femmes tranquilles ?" a-t-elle posté, capture d'écran à la clé.

Dans le message, un certain Julien n'a pas hésité à avoir des propos déplacés envers elle. "J'ai passé une belle semaine des reines du shopping à tes côtés... Tu as été très sexy avec cette combi, très joli décolleté et si je peux me permettre... les plus jolies fesses" lui a écrit cette personne.