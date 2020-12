Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : une fin frustrante ou efficace ? Une actrice répond

C'est désormais officiel, la future saison 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina sera malheureusement la dernière. Netflix l'a annoncé, elle a fait le choix d'annuler la série au terme de ses prochains épisodes. Une déception pour les nombreux fans et l'équipe créative qui avait visiblement encore quelques idées en stock, même si cette conclusion devrait être à la hauteur de nos attentes.

Une production impressionnante

Michelle Gomez - l'interprète de Madam Satan, l'a en effet confié à Collider, les créateurs se sont visiblement surpassés cette année afin de partir en beauté, "Ils nous ont offert cet incroyable monde pour que l'on s'amuse dedans. Mon terrain de jeu dans la série cette année est phénoménal et Kiernan Shipka (Sabrina) a trouvé le moyen de se dépasser encore plus".

A en croire l'actrice - qui a pourtant participé à de gros projets comme Doctor Who ou Gotham, les moyens mis en place sur les plateaux étaient impressionnants, "Je n'avais encore jamais participé à quelque chose d'aussi énorme et ambitieux, que ce soit en terme de narration, de mise en scène, de production... C'était impressionnant et inspirant de voir ce que tout le monde apportait chaque jour." De quoi en déduire que la fin n'a pas été bâclée et que les créateurs ont tout donné pour nous satisfaire. Rassurant.

Une fin satisfaisante

Bien évidemment, la comédienne n'est pas entrée dans les détails de ces ultimes épisodes, mais elle a tout de même confié, "Tout le monde était merveilleux, partout où je regardais. Et moi j'étais là, en train de foutre le bazar en arrière-plan, de façons tordues." Une confession énigmatique (on a du mal à voir ce qu'elle entend précisément par là), qui nous promet néanmoins de très belles choses.

Après avoir ajouté, "Cette saison, la série devient assez choquante/scandaleuse pour différentes raisons" - ce qui colle parfaitement aux images dévoilées dans la première bande-annonce, Michelle Gomez a promis, "Je ne pense pas que les fans seront déçus."

On n'a pas envie de dire au revoir à Sabrina, mais on a tout de même hâte de découvrir tout ça !