Les Marseillais : Jessica Errero et Valentin Leonard pleurent leur ami décédé

Valentin Leonard aussi en deuil : "On aura passé des moments magiques tous les 2", "prends soin de toi là-haut"

Valentin Leonard, qui était lui aussi au casting des émissions Les Marseillais South America, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 2 et aussi Moundir et les Apprentis Aventuriers saisons 1 et 2 sur W9, était aussi très proche de Vincent Trabucco. Le mannequin en couple avec Rachel Legrain-Trapani, avec qui il a eu un enfant, a également tenu à rendre hommage à son ami sur Instagram.

"On s'est écrit pour la première fois le 30 avril 2018 avant de se rencontrer quelques semaines plus tard. Je me souviens de tous ces moments qu'on a partagé ensemble. On est parti tous les 2 à Dubaï sur un coup de tête. Ce fameux voyage où on se levait tous les matins à 5h30 pour avoir le lever de soleil. On devait faire un dizaine d'aller retour par jour à la réception de l'hôtel pour demander une nouvelle carte. On va pas se le cacher, toi comme moi, on était pas les rois de l'organisation. Je me souviens qu'on était resté enlisés et bloqués en plein milieu du désert car tu m'avais dit qu'il fallait rouler doucement sur le sable. On s'était dit que le point positif c'était qu'on avait pris des couleurs" s'est souvenu Valentin Leonard.

"On avait fait notre premier saut en parachute ensemble où tu avais découvert une nouvelle passion. Quel moment magique d'ailleurs !" a-t-il ajouté avec émotion, "On est parti ensemble au Mexique. Je me souviens de ton arrivée fracassante. Tu t'étais fait arrêter par la police locale qui t'avait soupçonné d'avoir fait pipi dans la rue. Qu'est ce qu'on avait rigolé ce soir là. Nous sommes ensuite partis en Afrique du Sud. Tu nous avais fait une vidéo magique. Car oui on peut le dire tu étais bourré de talent, étais un vrai passionné et un vrai bosseur".