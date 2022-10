Les forces du mal nous envahissent et personne n'en parle, sauf CNews : les téléspectateurs choqués par cette émission lunaire

Vous vous souvenez quand, plus jeunes, nos grands-parents nous disaient que les dessins animés étaient abrutissants et qu'il valait mieux lire des livres ? Quand nos parents nous rappelaient de ne pas croire ce qui se disait sur Internet car il y avait beaucoup de bêtises ? Surprise, ce sont désormais eux les cibles de fake news sur Facebook et de programmes aussi WTF que stupides à la télévision. Dernier exemple en date ? CNews, tout simplement.

CNews surprend avec son émission religieuse

"C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux", a introduit le journaliste de l'émission En quête d'esprit ce dimanche 2 octobre 2022, avant de balancer sans bégayer la plus grosse des énormités possibles : "Cette réalité, ce sont les forces du mal, sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société, l'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir".

Oui, alors que l'on pensait que le titre de la séquence la plus malaisante de l'année était destiné à Slam et son candidat à la réponse ultra cringe, cette émission vient finalement de s'emparer de la couronne et d'exploser la concurrence tant elle s'est révélée aussi hallucinante que WTF.

Un programme déplacé sur une chaîne d'infos ?

Avec un programme riche en débats totalement pétés capables de faire passer les piliers de comptoirs des bars PMU pour des philosophes à base de "Les anges et les démons, comment lutter contre le mal et contre le diable ?", "La sorcellerie", "Y a-t-il eu une guerre civile au Paradis ?" ou encore "Le rôle d'un exorciste", CNews est devenue l'espace d'une heure le théâtre d'une séquence surréaliste qui a dû faire déprimer plus d'un humoriste tant elle a elle-même dépassé le stade de la parodie.

Et forcément, quand on sait que la plupart des religions, autres que le Christianisme, sont mal en vues en France et régulièrement sujettes à de vives débats qui frôlent le racisme, sur CNews notamment, le fait de voir cette même chaîne ouvrir la porte à une telle émission incarnée par des journalistes avec des invités aux propos improbables (poke ce prêtre qui a notamment sorti sans trembler : "Nous avons par l'église un pouvoir sur le Diable") a fait grincer les dents de nombreux téléspectateurs.

Les téléspectateurs en colère

"Pourquoi s'emmerder avec la raison et l'esprit critique quand un traditionnaliste fanatique prend le contrôle des médias ? #Bolloré" peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme "Incroyable les fuseaux horaires, à Paris il est 23h tandis qu'à Tokyo il est 6h et dans les locaux de CNEWS on est au 17ème siècle", "Moi qui croyais que c'était la pauvreté l'exclusion ou le racisme les causes de nos problèmes alors qu'en fait c'est juste qu'on manque de baptisés. Dire qu'on se casse la tête depuis si longtemps, faut vite faire une loi pour forcer tout le monde à se baptiser ET TOUT IRA MIEUX" ou encore "C'est purement hallucinant ce genre d'émission, en 2022.. Bordel ce n'est pas possible de retomber aussi bas dans l'obscurantisme et la bêtise !".

Le message est passé, mais il ne devrait en revanche pas être entendu par les dirigeants.