Les Cinquante : découvrez en avance qui sont les trois finalistes, il y a des surprises ! (spoiler)

La grande compétition Les Cinquante touche à sa fin. Depuis ce lundi 7 novembre 2022, nous sommes dans la semaine de la grande finale et les départs s'enchaînent. Jessy a été la première à être éliminée et son départ a mis en colère de nombreux fans. C'est ensuite Cynthia qui a dû faire sa valise. La candidate a été virée pour ne pas avoir respecté les règles. Accusée d'avoir consommé de la drogue en off par plusieurs blogueurs, elle a répondu sur TikTok. Peu après, c'est Adixia qui est partie, suivie par Noré et Adrien.

Ce jeudi, ils ne sont donc plus que 5 candidats toujours en lice : Maëva Ghennam, que les internautes trouvent insupportable depuis le début de l'aventure, Simon Castaldi, Christopher, Kamila et Julien Bert. L'épisode est déjà dispo sur Salto et nous sommes donc en mesure de vous dévoiler que deux autres candidats vont quitter l'aventure et qu'ils ne seront donc plus que trois lors de la grande finale de vendredi.

Découvrez les trois grands finalistes

Dans la quotidienne de ce jeudi, le lion, dont on connaît désormais l'identité, convoque les 5 joueurs pour une épreuve éliminatoire. Un mikado géant lors duquel Simon Castaldi se sacrifie au profit de Julien Bert et se retrouve donc éliminé.

Quelques minutes plus tard, Christopher, Julien, Kamila et Maëva participent à une autre épreuve. C'est le Ch'ti qui est le dernier à réussir le puzzle et doit donc quitter l'aventure aux portes de la finale.

Ce sont donc Julien Bert, Maëva Ghennam et Kamila les grands finalistes de cette première saison des Cinquante. Qui sera sacré vainqueur ? Réponse ce vendredi 11 novembre 2022 en direct sur W9.