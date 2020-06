Les Bronzés 4 : bientôt une suite au cinéma ? Thierry Lhermitte se confie

On ne va pas se le cacher, Les Bronzés 3 - sorti en 2006 au cinéma, n'était clairement pas une franche réussite. Si les retrouvailles avec ces personnages étaient sympathiques, l'humour ne fonctionnait plus comme lors des précédents opus. De fait, malgré un énorme succès au box-office (plus de 10 millions d'entrées), les critiques n'ont pas été tendres avec le film.

Les Bronzés 4 bientôt au programme ?

De quoi motiver l'ex-troupe du Splendide à se réunir et laver son image à travers un 4ème film, bien plus réussi ? C'est à peu près la question qui a été posée par Le Parisien à Thierry Lhermitte, l'inoubliable interprète de Popeye, en janvier dernier. Malheureusement, comme l'a révélé le comédien, si le destin s'est toujours montré surprenant avec cette saga, "On ne voulait pas faire le 2, on l'a fait quand même. Le 3, on a cherché d'autres sujets [les acteurs devaient initialement se retrouver pour un film Astérix qui n'a finalement pas vu le jour, ndlr] et puis on l'a fait", un tel projet ne devrait néanmoins jamais aboutir : "Mais non, on a plein de trucs à faire tous... (...) Non, je vous le répète, on a zéro projet".

Seule consolation pour les fans des Bronzés, Thierry Lhermitte ne ferme pas la porte à quelque chose d'autre avec ses camarades Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasko et Michel Blanc. Si rien n'est encore acté, le Splendide pourrait bientôt retrouver le moyen de nous faire rire, "Qu'on fasse un autre film, c'est possible, mais un autre "Bronzés", ça m'étonnerait".