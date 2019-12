Les Bracelets rouges saison 3 : saut dans le temps, changements... les nouvelles infos

C'est l'une des séries inmanquables sur TF1 : Les Bracelets rouges aura bien droit à une saison 3 qui pourrait être la dernière comme nous l'avaient confié Audran Cattin (Thomas) et Tom Rivoire (Clément). En juillet dernier, on apprenait que le tournage venait tout juste de débuter et il devrait se terminer très prochainement. Le Parisien a pu se rendre sur les lieux de tournage en Gironde et dévoile quelques nouvelles infos sur ce qui nous attend dans la suite de la série.

Un saut dans le temps

La première surprise, c'est que cette saison 3 des Bracelets Rouges ne reprendra pas exactement là où s'était terminée la saison 2. Souvenez-vous, Thomas quittait l'hôpital (Audran Cattin sera bien de retour) tandis que Côme se réveillait. C'est plusieurs mois plus tard que reprendra l'action comme le dévoile le réalisateur Christophe Campos. "Au début de la saison 3, cinq mois ont passé. Nos héros ont grandi et doivent, pour certains, affronter le quotidien en dehors de l'hôpital" a-t-il confié. Cette saison, la bande de potes qui l'est aussi dans la vie va donc devoir réapprendre à vivre loin de l'hôpital. Mais comment rester proches de ses amis quand on tente de tourner la page et de reprendre une vie normale ?

Quelques détails sur la nouvelle venue

On le sait, cette saison 3 accueillera une nouvelle patiente : Nour. On ne sait pour l'instant pas grand chose à son sujet mise à part qu'elle devrait être assez dynamique et impulsive. Elle est décrite comme "volcanique" par Le Parisien. Son interprète, Hanane El Yousfi, a expliqué s'être très bien intégrée à la bande. "Je redoutais un peu, car le groupe se connaissait déjà bien. Mais, ils m'ont mise à l'aise et j'apprends beaucoup avec eux" a-t-elle expliqué.

Une nouvelle vie pour Nathalie

Le réveil de Côme va, évidemment, bouleverser la vie de Nathalie qui sera toujours en couple avec Romain joué par Mathieu Madénian. Ce dernier continuera de nous faire rire alors que les conséquences du coma de Côme vont se faire sentir. "Nathalie revit, même si elle a des angoisses, car elle ne retrouve pas le petit garçon qu'elle avait avant que Côme ne tombe dans le coma. Il a bien grandi" explique Cécile Rebboah qui joue Nathalie. Et d'ajouter : "Dans cette saison 3, on rentre dans l'apaisement".

La saison 3 des Bracelets Rouges sera diffusée en 2020 sur TF1.