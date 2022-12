Les Bleus ont droit à un nouvel hymne complètement WTF, inspiré d'une célèbre série d'animation

"La première idée était simplement de remixer ensemble le générique d'Olive et Tom. On voulait faire une cover, quoi. On a commencé à travailler dessus il y a trois semaines, et puis les Bleus se sont mis à briller au Qatar. On s'est dit qu'il fallait leur rendre hommage. On s'est décidé à modifier le projet juste avant la demi-finale. J'étais en convention à Lausanne, Big Ali est venu me rejoindre, on a tourné quelques images pour le clip et voilà. On a sorti le clip mercredi avant le match contre le Maroc, et maintenant la belle histoire peur démarrer. (Rires.) On reprendra notre remix d'Olive et Tom ensuite, en revanche. Mais c'était marrant, et logique, de le décliner à la gloire de ces Bleus", a expliqué Bernard Minet à So Foot.

Son titre va-t-il porter chance aux Bleus ? Réponse après la grande finale !