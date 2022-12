Les Anneaux de pouvoir : gros choc, un personnage principal change de visage, voici son remplaçant pour la saison 2

On l'a attendue pendant des années et des années, la série de l'univers du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, valait bien l'attente ! Lancée le 2 septembre dernier sur Prime Vidéo, elle a battu un record de visionnage en attirant plus de 25 millions de spectateurs en 24 heures. Du jamais vu pour la plateforme qui a lâché beaucoup d'argent pour produire la saison 1.

Après le final fou de la saison 1 qui dévoilait la vraie identité de l'Etranger et les secrets de Halbrand, les fans ont déjà pas mal de théories pour la saison 2 du show. Pourtant, ils devront pas mal patienter : le créateur a annoncé qu'il faudrait patienter jusqu'en 2024 pour voir la suite. Le tournage a pourtant déjà débuté en Angleterre. Et justement, l'équipe s'agrandit, avec quelques surprises à la clé.

Les nouveaux acteurs qui rejoignent Les Anneaux de pouvoir

Ce jeudi 1er décembre 2022, Prime Vidéo a dévoilé les noms des acteurs qui rejoignent Les Anneaux de pouvoir pour la saison 2 dans un communiqué de presse. On ne connaît pas encore les personnages, mais voici la liste des petits nouveaux : Yasen "Zates" Atour (The Witcher), Ben Daniels (Jupiter's Legacy, House of Cards), Amelia Kenworthy dont ce sera le tout premier rôle, Nia Towle (Persuasion) et Nicholas Woodeson (The Danish Girl).

Adar change de visage

Mais l'info la plus surprenante, c'est le départ de Joseph Mawle alias Adar, le leader des Orcs. Personnage important de la saison 1, il va donc changer de tête pour la saison 2. C'est Sam Hazeldine qui jouait George Sewell dans Peaky Blinders et a également joué dans The Witcher et The Sandman qui reprend le rôle.