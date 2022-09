Les Anneaux de pouvoir : Elrond a failli être joué par une star d'une autre énorme saga

Avec ses deux premiers épisodes, la série Les Anneaux de pouvoir a battu un record sur Prime Vidéo avec 25 millions de visionnages en 24 heures. Un succès énorme (mais quand même attendu) pour le show qui est le plus cher jamais produit (découvrez le top 10 des séries les plus chères). Dans le show, on retrouve plusieurs personnages vus dans Le Seigneur des Anneaux, comme Galadriel et Elrond, joués par de nouveaux acteurs. Mais saviez-vous qu'Elrond avait failli avoir un autre visage ?

Cette star du Labyrinthe devait jouer Elrond

Avant que Robert Aramayo ne rejoigne le casting, c'est un autre acteur qui devait incarner Elrond. En septembre 2019, la presse annonçait que Will Poulter avait été choisi pour incarner le personnage masculin principal de la série. L'interprète de Gally dans la saga Le Labyrinthe, vu aussi dans The Revenant, Les Miller, une famille en herbe et dans Black Mirror : Bandersnatch et Dopesick devait donc tenir le rôle d'Elrond à l'origine. Deux mois après l'annonce de son casting, l'acteur a finalement décidé de quitter la série.