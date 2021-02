Léa (Jenesuispasjolie) allaite toujours son fils Gaspard, âgé de 3 ans : elle explique pourquoi

Pas facile d'être une maman célèbre ! Jessica Thivenin, Nabilla Benattia, Caroline Receveur, Julia Paredes, Carla Moreau ou encore Manon Marsault peuvent en témoigner car elles ont souvent le droit à des critiques sur l'éducation de leurs enfants. La YouTube Léa, aka Jenesuispasjolie, en fait elle aussi les frais : elle a par exemple reçu des messages négatifs après avoir posté une photo d'elle en train d'allaiter son fils Gaspard, qui a fêté ses 3 ans le 18 février 2021.

"Dans plein de pays, c'est complètement naturel"

Trois ans après la naissance de son petit garçon, Léa n'a pas perdu son rituel d'allaitement comme on peut le voir dans le documentaire La vraie vie des influenceuses sur Téva. Un rituel qui surprend, mais pour l'influenceuse, il n'y a pas de quoi être choqué : "C'est un moyen de se retrouver, c'est un moment à nous. Souvent on me dit : 'Mais pourquoi tu continues ?' et moi je réponds : 'Mais pourquoi j'arrêterais ?'. Et voilà, ce n'est pas forcément dans la norme en France."

La YouTubeuse Jenesuispasjolie explique ensuite : "Dans plein de pays, c'est complètement naturel. Et moi ça m'a paru être une évidence. Peut-être que ça ne l'aurait pas été avant que je sois maman. Et maintenant je me dis : 'Mais pourquoi j'arrêterais alors que ni lui ni moi n'en avons envie ?'."