Léa François (Plus belle la vie) dévoile enfin son chéri Simon en photos

Au total, Léa François a ainsi partagé quatre photos d'eux en noir et blanc, visiblement tirée d'un photomaton. Les amoureux y apparaissent ultra complices, souriants, tirant la langue, faisant des grimaces ou encore un bisou au coin de la bouche.

12 ans d'amour pour le couple

Et si Léa François a attendu ce 24 novembre 2020 pour révéler à quoi ressemble son amoureux, ce n'est pas par hasard. Cette journée marque l'anniversaire de leur fille, Louison, née le 24 novembre 2019, et qui fête donc ses 1 an. Mais ce jour est aussi l'anniversaire de leur rencontre (ils se sont rencontrés un 24 novembre, il y a 12 ans).

"Ça fait 12 ans que t'es passé devant mes yeux, 12 ans que j'me dis que, c'est ce qui m'est arrivé de mieux" a ainsi indiqué la comédienne en légende du post Instagram, en reprenant la chanson 10 ans de nous de Ben Mazué (en version 12 ans). Elle a aussi écrit les hashtags : "#happyanniversary #love #12ans #toietmoi #partnerincrime #loveanniversary".

Léa François s'était confiée sur Simon en 2018, au magazine Public. Elle avait déclaré à propos de leur rencontre et de leur relation : "Avec Simon, on s'est rencontrés dans une école de musique. Je faisais du piano, lui de la batterie. À chaque fois qu'on se voyait, on passait des moments géniaux. Je me disais : 'Il doit y avoir un vice caché !' Et finalement non. Il est juste parfait ! On était en couple depuis un mois lorsque j'ai commencé Plus belle la vie. Simon m'a toujours soutenue et il est de très bon conseil. Je le consulte très souvent".