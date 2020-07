Le Seigneur des Anneaux : Elijah Wood (Frodon) prêt à jouer dans la série d'Amazon Prime Video

Afin de concurrencer HBO avec son prochain spin-off de Game of Thrones et Netflix qui a récemment proposé la saison 1 de The Witcher, Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, va elle aussi se lancer dans l'heroic fantasy avec une série adaptée de l'univers du Seigneur des Anneaux.

Une série très différente du Seigneur des Anneaux

Cependant, comme l'a rappelé Elijah Wood - l'inoubliable interprète de Frodon dans la saga cinématographique, ne vous attendez pas à y redécouvrir l'histoire bien connue de J.R.R. Tolkien, "De ce que j'ai compris, le matériel sur lequel ils travaillent existe chronologiquement bien avant ce qu'il se passe dans l'histoire du Seigneur des Anneaux ou la Terre du Milieu, donc bien avec l'existence des personnages du Seigneur des Anneaux".

Le comédien, devenu un petit expert de cet univers au fil des années, a par la suite ajouté à IndieWire, "Ça semble nettement plus se rapprocher de l'ère Silmarillion. Sans vouloir faire le geek, on est donc plus dans le deuxième âge de la Terre du Milieu", avant de préciser avec malice, "Ils appellent la série 'Le Seigneur des Anneaux', mais je pense que c'est un peu trompeur."

Elijah Wood ouvre la porte à une apparition

Faut-il ainsi comprendre qu'un cameo de sa part est inutile à espérer ? Pas forcément. Si Frodon ne sera pas né au moment des intrigues de la série de Prime Video, Elijah Wood aime trop cet univers pour totalement lui fermer la porte, "Une apparition de ma part ? S'il y a quelque chose où cela fait sens et que cela reste dans la logique de ce qu'ils font, alors oui."

Même si l'acteur enchaîne les projets cool depuis quelques années (Wilfred, Dirk Gently, Come to Daddy...), il a confessé être incapable de ne pas rêver replonger dans cette licence à l'occasion, "Ecoutez, je suis le premier à rechercher la moindre excuse pour retourner en Nouvelle-Zélande afin de travailler sur quelque chose !" On croise les doigts pour que son message soit entendu.