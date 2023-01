Le rappeur Young Thug et son co-accusé grillés en train de s'échanger de la drogue... en plein procès au tribunal

On pensait qu'il avait touché le fond et pourtant le rappeur Young Thug creuse encore. Au printemps 2022, le rappeur d'Atlanta, et ses coaccusés, ont été inculpés pour leur appartenance présumée à une branche du gang des "Bloods" : "Young Slime Life", ou YSL. Des initiales qui correspondent effectivement à son label, Young Stoner Life Records. Le gang serait, entre autres, mêlé à des faits présumés de meurtres, trafic de drogue, vols de voiture avec violence... Arrêté en mai, Young Thug, lui, est jugé pour association de malfaiteurs et participation aux activités criminelles d'un gang de rue.

Pour le moment, le rappeur qui risque la prison à vie, doit attendre la fin du processus de sélection du jury, et reste assez passif pendant ses audiences. Mais ça, c'était avant son nouveau dérapage ! En effet, ce mercredi 18 janvier 2023, celui qui a clashé les rappeurs de Paris qui vivent "dans des manoirs" et "n'ont rien vécu de chaud" a été grillé en plein échange de drogue avec l'un de ses co-accusés dans le tribunal.

Le rappeur et un complice s'échangent de la drogue en plein tribunal

La scène hallucinante a été filmée par les caméras du tribunal. Sur les images, on voit un homme se diriger vers lui et lui serrer la main. Sauf qu'un policier a directement grillé l'échange et a confisqué ce que Young Thug avait récupéré dans sa main.

