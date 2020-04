Le Petit Mayombo accuse son ancien manager : "je n'ai reçu que 300 000 FCFA"

Le Petit Mayombo : l'humoriste accuse son ancien manager de l'avoir exploité

Entre Le Petit Mayombo et son ancien manager, c'est la guerre. L'humoriste gabonais devenu une star du web en seulement quelques mois accuse celui qui gérait son business de ne pas lui avoir fait de contrat et de l'avoir "exploité pour des misères", en ne le payant par exemple que 300 000 FCFA pour ses tournées de février et mars en France.