Le Parc Astérix dévoile Toutatis, la nouvelle attraction la plus rapide de France (et qui bat même un record d'Europe !)

2023 sera placée sous le signe des Gaulois. Alors qu'Astérix et Obélix ont récemment effectué leur grand retour au cinéma avec le film L'empire du milieu porté par Guillaume Canet et Gilles Lelouche, c'est le parc d'attractions adapté de l'univers imaginé par Uderzo et Goscinny qui fera bientôt le bonheur du public.

Toutatis, la nouvelle attraction du Parc Astérix dévoilée

C'est sur Twitter que le compte du parc a annoncé la grande nouvelle : le 8 avril 2023, date à laquelle ce lieu incroyable rouvrira ses portes, il sera possible de s'offrir quelques frayeurs légendaires à travers Toutatis, un tout nouveau Grand Huit spectaculaire. Très clairement, il faudra avoir sa perruque, son appareil dentaire et son coeur bien accrochés pour résister à une telle attraction.

Au programme ? D'une longueur de 1 361 mètres, Toutatis aura la particularité d'être l'attraction la plus rapide de France avec une pointe de vitesse estimée à 110km/h, mais également la plus haute du pays avec un point culminant à 51 mètres de hauteur. Rien que ça. De même, comptez sur près de 7 accélérations (record en Europe) et 23 airtimes - le tout ponctué par une chute à 101 degrés, pour en prendre plein les yeux et les cheveux.

Toutatis promet une expérience unique en France

Un Roller Coaster qui a tout pour devenir le nouveau chouchou des visiteurs du parc (même si Oziris restera à jamais dans notre coeur), et dont les premières images ont déjà été dévoilées. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, une vidéo des ultimes tests de l'attraction a été publiée, mettant en scène ce parcours inédit qui a tout pour traumatiser les Romains.

De quoi nous mettre dans l'ambiance et nous aider à nous préparer psychologiquement à un voyage monstrueusement épique et, sans surprise, provoquer l'excitation de tous les internautes sur les réseaux sociaux. "La hype monte monte" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Cet aiguillage de folie là..." ou encore, "Tellement hâte de monter dedans".