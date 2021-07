Laura (Mariés au premier regard 2021) de nouveau en couple : elle présente son gigantesque petit ami

Laura de nouveau en couple après son divorce avec Clément

Depuis Mariés au premier regard 2021, seuls Matthieu et Laure sont toujours en couple. Ils attendent même un petit bébé, une fille, et ont acheté leur première maison ensemble. En bref, ils filent clairement le parfait amour. De son côté, Cécile a rencontré quelqu'un quelques mois après son divorce avec Alain... tout comme Laura ! Eh oui, l'ex-femme de Clément est de nouveau en couple.

C'est sur Instagram qu'elle a officialisé sa relation avec Ondra, un Tchèque mesurant 2m de haut. Laura a posté une belle photo d'eux en amoureux lors d'un séjour à Prague pour l'occasion : "'S'en aller tous les deux'. Et puis Ondra entra dans dans ma vie, un grand nounours tchèque, deux mètres de gentillesse, 110kg de bonne humeur, autant d'humour et de bienveillance", a-t-elle écrit en légende. La participante à Mariés au premier regard 5 est épanouie avec son nouveau chéri et semble surtout avoir moins de doutes qu'avec Clément.