Lana Condor (A tous les garçons que j'ai aimés) fiancée : bientôt le mariage pour l'actrice, Noah Centineo choqué

Révélée aux yeux du grand public grâce à la franchise A tous les garçons que j'ai aimés sur Netflix, Lana Condor est devenue en l'espace de quelques années une figure incontournable du genre des comédies romantiques. Or, si Lara Jean - sa célèbre héroïne, connait une vie amoureuse mouvementée depuis 2018, celle de la comédienne est en revanche nettement plus stable et mignonne.

Lana Condor annonce être fiancée

Et pour cause, malgré les rumeurs qui lui ont régulièrement prêtée une relation avec Noah Centineo, Lana Condor est en réalité en couple avec Anthony De La Torre depuis 2015 et ses 18 ans. Un amour qui dure et qui va même prendre une nouvelle dimension dans les mois à venir. L'actrice l'a révélé ce vendredi 28 janvier 2022, elle est désormais fiancée.

"Dire 'oui' a été la décision la plus facile que j'ai eu à prendre, a-t-elle dévoilé sur Instagram. Je me considère comme la femme la plus chanceuse. Hormis mon père, tu es sans aucun doute l'homme le plus extraordinaire de ce monde. Emmy et Timmy (leurs chiens) assurent qu'il était temps que maman et papa se fiancent".

L'actrice plus heureuse que jamais

Puis, en plus de dévoiler en vidéo son émouvante réaction à la suite de sa demande et de s'offrir un magnifique photoshoot en couple pour fêter l'événement, Lana Condor s'est également exprimée sur l'incroyable bague qu'elle a désormais au bout du doigt.

Et visiblement, son fiancé a encore une fois gagné quelques points avec son choix, "Anthony a travaillé avec une Vietnamienne incroyable afin de créer le design du plus beau bijou jamais vu. Le fait même qu'il sache qu'il était important pour moi qu'il collabore avec une société Vietnamienne pour imaginer ma bague est la preuve qu'il est incroyablement prévenant/à mon écoute. Je ne pourrais pas être plus impatiente d'être ta femme. Je t'aime un million de fois !" C'est beau l'amour !