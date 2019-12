La Villa des Coeurs Brisés 5 : Tyla et Jonathan toujours en couple ? Elle répond

Tyla toujours en couple avec Jonathan ?

Vous aviez pu suivre Tyla et Jonathan dans L'île de la tentation sur W9. Depuis, le couple a intégré La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX. Mais dans l'épisode diffusé ce lundi 16 décembre 2019, les amoureux ont quitté l'aventure en pleine tension. Sont-ils toujours ensemble depuis la fin du tournage de l'émission de télé-réalité ? Ont-ils réussi à se donner une deuxième chance et à surmonter les obstacles qui menaçaient leur relation ?

C'est dans sa story Instagram que Tyla adonné la réponse aux internautes. "Je ne suis plus avec John" a-t-elle tout simplement déclaré. Ils seraient donc célibataires. "Je pense que j'avais surtout besoin de quitter l'aventure pour parler avec lui sur les choses qui étaient réelles ou non" a-t-elle ajouté, mais "maintenant il fait sa vie et je fais la mienne". Les candidats de La Villa des Coeurs Brisés 5 sont donc séparés parce qu'ils ne sont pas arrivés à surpasser leurs problèmes.

Elle assure que "tout va bien"

Cependant, Tyla a tenu à préciser que malgré cette rupture, elle va bien. "Tout va très bien pour moi" a-t-elle ainsi indiqué. "Mon déménagement approche... Nouvelle vie de A à Z" a-t-elle aussi lâché, révélant donc qu'un nouveau chapitre de sa vie va s'ouvrir maintenant qu'elle a rompu avec Jonathan.

Pour rappel, Jonathan aurait été infidèle à Tyla. Une infidélité qui ne se serait pas déroulé pendant L'île de la tentation mais ailleurs, à un autre moment. Et de son côté, Alex, ancien séducteur, a annoncé à John que Tyla l'aurait également trompée mais elle, cela se serait passé sur le tournage du programme de télé-réalité.