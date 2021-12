La Reine des Neiges : 5 secrets sur les 2 films Disney avec Elsa et Anna

1. Des personnages de La Reine des Neiges font référence au conte d'Andersen

Le film d'animation Disney, La Reine des Neiges a eu droit à une suite, avec toujours Elsa et Anna. Alors que les fans espèrent La Reine des Neiges 3, plusieurs personnages des films font référence au conte de Hans Christian Andersen, dont est adapté La Reine des Neiges. Le Prince Hans a ainsi le prénom de l'écrivain, Kristoff est un prénom dérivé du deuxième prénom du romancier et Anna contient les deux premières lettres du nom de famille d'Andersen. A noter que La Petite Sirène de Disney s'est aussi inspirée d'un conte de Hans Christian Andersen.

2. Le titre du film a changé

Comme vous le savez sans doute, le projet de La Reine des Neiges date d'il y a longtemps pour les Studios Disney (depuis le début des années 2000). Au départ, le titre devait être The Snow Queen (La Reine des Neiges) en version originale, comme le titre du conte d'Andersen. Mais finalement, le titre de la VO a été changé pour Frozen ("gelé" en français), alors que celui de la VF est resté le même.

3. Raiponce apparaît dans le premier film

Mickey fait son apparition dans La Reine des Neiges, mais une autre star de Disney apparaît aussi dans le premier film. Il s'agit de Raiponce. Au début, juste avant la cérémonie du couronnement d'Elsa, quand la princesse Anna rencontre des invités du royaume, on peut voir Raiponce et Flynn Rider parmi les invités d'Arendelle.

4. C'est Dany Boon qui double Olaf

Alors que la voix d'Elsa change entre le premier et le deuxième volet La Reine des Neiges, Olaf garde la même voix (en VF) dans les 2 films d'animation : celle de Dany Boon. Eh oui, l'acteur et réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, Supercondriaque ou encore La Ch'tite Famille prête sa voix au bonhomme de neige dans la version française. Il a aussi notamment doublé Horton dans Horton, Migou dans Mia et le Migou, Samy dans Le Voyage extraordinaire de Samy et Frankie dans Gang de requins.

5. Une femme a co-réalisé La Reine des Neiges, une grande première chez Disney

C'est la toute première fois chez Disney, depuis le premier long-métrage d'animation Blanche-Neige et les sept nains (en 1937), qu'une femme réalise un film d'animation. Jennifer Lee est la co-réalisatrice de La Reine des Neiges, avec Chris Buck. Elle a géré toute la partie du développement de l'histoire et le casting et a laissé son co-réalisateur s'occuper de l'animation.