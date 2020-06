La Reine des Neiges 3 en préparation ? Un membre de l'équipe répond

Sorti au cinéma en novembre 2019, La Reine des Neiges 2 a cartonné dans le monde entier, devenant même le film d'animation ayant eu le plus de succès (mais pas en France où Blanche Neige et les Sept Nains détient le record de billets vendus). Pour découvrir la suite de La Reine des Neiges, il a fallu attendre six ans, le premier volet étant sorti en 2013. Faudra-t-il patienter aussi longtemps pour découvrir un potentiel troisième film centré sur les aventures d'Anna et Elsa ?

La Reine des Neiges 3 n'est pas à l'ordre du jour (pour l'instant)

En tout cas, le film n'est pas encore en préparation du côté de Disney si on en croit Marc Smith, directeur de l'histoire sur La Reine des Neiges 2. Interrogé par Collider, ce dernier a en effet dévoilé que les réalisateurs et l'équipe du film ne planchent pas encore sur une troisième histoire pour une raison simple : "Nous n'avons pas eu cette discussion. Je pense que La Reine des Neiges 2 est encore trop proche dans nos esprits pour penser à ce qui pourrait arriver par la suite" a-t-il expliqué. Il y a quelques semaines, c'est Josh Gad aka Olaf qui avait confié qu'un troisième film n'était pas encore envisagé.

Si ces déclarations vous rendent triste, sachez que vous pouvez en découvrir encore plus sur La Reine des Neiges 2 puisque Disney+ a mis en ligne la série-documentaire Dans un autre monde, les coulisses de La Reine des Neiges 2. Composée de 6 épisodes, elle retrace la création du film. De quoi combler tous les fans de Disney !