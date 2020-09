La Daronne : Isabelle Huppert a-t-elle appris à parler l'arabe pour le rôle ?

"J'aurais été incapable de faire la même chose" déclare Isabelle Huppert au magazine à Elle en rapport aux actions de son personnage dans La Daronne. Elle y incarne Patience Portefeux, flic et dealeuse.

50% flic, 50% dealeuse, 100% pure

Interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stups, Patience Portefeux vit seule, modestement et discrètement dans un quartier parisien prisé par les Chinois. Mais quand elle apprend que l'un des trafiquants pris en filature par son service est le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle décide de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic... A l'arrivée, on profite d'une Isabelle Huppert décomplexée comme jamais... et d'une comédie aussi drôle qu'originale.

Les Marocains impressionnés par l'accent arabe d'Isabelle Huppert

"Je trouvais décalé d'envoyer Isabelle Huppert dans un monde qui n'est pas du tout le sien et dans lequel on l'imagine mal a priori ", raconte le réalisateur Jean-Paul Salomé à 20 Minutes.

Isabelle Huppert a dû mémoriser ses répliques en arable phonétiquement afin d'être la plus crédible possible. "C'est là qu'avoir une grosse bosseuse comme elle change la donne !" poursuit Jean-Paul Salomé à nos confrères d'AlloCiné. "On a commencé le tournage en novembre 2018. Dès l'été, elle avait tous ses dialogues enregistrés de plusieurs façons différentes, dits par un homme, par une femme, à vitesse normale, à vitesse réduite. Elle a appris syllabe par syllabe, intonation par intonation. J'étais forcément anxieux. Elle me disait que c'était dur. Son coach, qui nous a accompagné jusqu'au tournage, me rassurait. Isabelle est partie tourner Frankie au Portugal, je crois qu'elle apprenait nos répliques entre les prises, dès qu'elle avait un moment. Le jour J, elle savait tout par coeur, c'était dingue. On aurait pu, en cas de catastrophe, la doubler, même partiellement. Mais non. On a fait écouter ses dialogues à des Marocains qui nous ont dit qu'elle parlait bien, avec un petit accent français. Et puis avec Marité Coutard, on a fait sa garderobe : une daronne riche, qui en impose aux petits dealers quand elle leur donne rendez-vous dans un hôtel de luxe ; une daronne modeste, quand elle passe la marchandise dans une supérette en banlieue..."

La Daronne, actuellement au cinéma

