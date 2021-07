La cuisinière de Castamar : bientôt une suite avec une saison 2 ? On fait le point (sans spoiler)

Les séries hispaniques continuent de cartonner sur Netflix. Après La Casa de Papel dont la saison 5 arrive à la rentrée, Elite ou bien Qui a tué Sara ?, c'est La cuisinière de Castamar qui a séduit les abonnés. La série espagnole avec Michelle Jenner et Roberto Enriquez (découvrez à quoi ressemblent les acteurs dans la vie vs dans la série) est numéro 2 du top 10 des programmes les plus vus. La saison 1 compte 12 épisodes... mais y-aura-t-il une suite ?

Une saison 2 possible pour La cuisinière de Castamar ?

C'est la question que beaucoup de personnes se posent et on n'a pas exactement la réponse. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, La cuisinière de Castamar n'est pas une série originale Netflix : elle a d'abord été diffusée sur Antena 3 en Espagne entre avril et juin 2021. Lors de sa diffusion sur la chaîne, la série a réalisé un bon score avec plus de 2,3 millions de téléspectateurs soit la série la plus vue en Espagne en 2021. Des scores encourageants et pourtant, la show a été conçu pour n'avoir que 12 épisodes. Et pour cause : la saison 1 adapte le livre de Fernando J. Múñez dans son intégralité, bien que la fin soit un peu différente.

Et pourtant, il y a encore de l'espoir pour La cuisinière de Castamar ! Le succès sur Netflix peut peser lourd dans la balance et on en a déjà eu la preuve. Avant son arrivée - et son succès - sur Netflix, La Casa de Papel (elle aussi initialement diffusée sur Antena 3) n'était pas censée avoir de suite. Comme quoi la popularité sur la plateforme peut jouer. Si une saison 2 de La cuisinière de Castamar est commandée, ce sera donc certainement directement par la plateforme. Mais rien n'est sûr pour le moment. On croise les doigts !