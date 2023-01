La créatrice de Grey's Anatomy quitte la série, bientôt la fin de la fiction médicale ? "Cela a été le privilège d'une vie"

La saison 19 de Grey's Anatomy, actuellement diffusée sur ABC aux USA, sera-t-elle la dernière de la série ? Pour l'heure, la chaîne américaine n'a pas encore communiqué sur son avenir. En revanche, il est difficile de se montrer optimiste pour elle tant les mauvaises nouvelles s'accumulent en coulisses. Ainsi, après le récent départ d'Ellen Pompeo (Meredith), c'est la tête pensante de la fiction médicale qui s'apprête à quitter l'hôpital.

Grey's Anatomy perd sa showrunneuse

Dans un communiqué dévoilé à la presse, Krista Vernoff - la showrunneuse de la série depuis 2017 (et productrice depuis son lancement en 2005), a confessé qu'elle allait bientôt se retirer de son poste, tout comme celui du spin-off Station 19.

"Cela a été le privilège d'une vie de s'être vu confier la direction de Grey's Anatomy ces six dernières années et de Station 19 ces quatre dernières années, a-t-elle déclaré, avant de rendre hommage à tout le monde. La passion de ces fans-bases totalement dévouées et l'impact que ces séries ont eu à la fois dans les coeurs et les esprits ne peut être sous-estimé. Tout comme la quantité de talent au sein de ces deux casts extraordinaires et ces deux salles d'écriture brillantes est au-delà de toute mesure. Ces équipes travaillent avec magie semaine après semaine".

Fin de série ou remplacement à venir ?

Un véritable coup dur pour la série qui va donc perdre l'une de ses plus fidèles lieutenants, véritable experte de cet univers (bien que ses histoires n'aient pas toujours su convaincre le public), qui devrait laisser un grand vide en coulisses. Faut-il alors craindre une annulation de Grey's Anatomy dans les mois à venir ? On vous rassure, si aucun(e) remplaçant(e) n'a encore été annoncé(e) par ABC et Shonda Rhimes (la créatrice) à ce jour, la porte à une saison 20 reste heureusement ouverte.

Comme l'a rappelé Krista Vernoff, elle s'imagine déjà revenir dans le futur : "La dernière fois que j'ai quitté Grey's, je suis partie pendant sept saisons et la série continuait à vivre quand Shonda m'a appelée pour la diriger. Donc je ne dis pas 'adieu', parce que ça serait trop déprimant. Je vous dis plutôt 'A dans sept saisons'." Une façon pour elle de promettre qu'il n'est donc pas question de terminer la série aujourd'hui avec son départ, mais simplement de transmettre le flambeau.

A ce sujet, Deadline a même déjà une petite idée de l'avenir. Selon le média américain, Shonda Rhimes aurait secrètement un nom en tête pour reprendre Grey's Anatomy : Meg Marinis, une productrice qui était présente jusqu'en 2016. Nos doigts sont croisés.