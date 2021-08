La Casa de Papel : une saison 6 possible ? Le créateur et les acteurs répondent

Au départ, La Casa de Papel ne devait durer que deux saisons, mais elle est devenue un tel phénomène grâce à Netflix qu'elle a hérité de trois saisons supplémentaires. La saison 5 dont vous pouvez découvrir la bande-annonce est elle aussi diffusée en deux parties : le volume 1 arrive le 3 septembre 2021 et le volume 2, le 3 décembre. Préparez-vous car les adieux risquent d'être douloureux, surtout que rien ne prédit un happy ending pour les braqueurs.

Une saison 6 pour La Casa de Papel ?

Pour preuve, le Professeur se retrouve séquestré par Alicia. Tokyo, Denver, Stockholm, Rio, Helsinki, Lisbonne et les autres n'ont donc plus aucune aide extérieur. Ils vont devoir affronter seuls l'armée, prête à tous les exterminer. La Casa de Papel saison 5 nous réserve aussi l'arrivée de trois nouveaux personnages joués par Miguel Angel Silvestre (Sky Rojo), Patrick Criado et José Manuel Seda. En bref, soyez prêts pour une dernière saison explosive qui ne vous laissera aucun répit, mis à part les 3 mois de pause entre les deux volumes.

Les fans sont prêts, mais certains sont déjà nostalgiques, d'autant plus qu'ils n'auraient pas dit non à une saison 6 de La Casa de Papel. Malheureusement pour eux, une suite ne semble pas prévue au programme : "Après la cinquième partie, nous verrons ce que nous ferons ensuite, mais pour le moment, il n'y a pas de plan pour avoir plus de La Casa de Papel", explique le créateur Alex Pina à Variety.

Ursula Corberó et Álvaro Morte sont partants pour une suite

Ursula Corberó, elle, ne ferme pas la porte à l'idée de reprendre son rôle de Tokyo dans une potentielle suite : "Quand nous avons terminé le tournage, j'ai choisi de ne pas dire au revoir à Tokyo. Cela semblait trop déchirant, alors j'ai décidé de l'emmener avec moi pour toujours, et je ne ferme jamais les portes aux opportunités. En ce moment, la chose la plus saine pour moi est de faire un autre travail, mais cela ne veut pas dire que dans quelques années je ne pourrais pas revenir."

Álvaro Morte est lui aussi déjà partant pour renfiler un jour son costume de El Professor : "Ce serait un plaisir de revenir au Professeur. Tout peut arriver", confie-t-il avant de préciser que les fans de la série espagnole seront satisfaits de la fin. Ils n'espèrent juste pas une mort aussi déchirante que celle de Berlin (Pedro Alonso) et celle de Nairobi (Alba Flores).