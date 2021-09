La Casa de Papel : un spin-off à venir ? Pedro Alonso (Berlin) donne ses idées

Après 5 saisons, La Casa de Papel va prendre fin sur Netflix. La partie 1 de la saison 5 était mortelle et la partie 2 qui marquera la fin du show espagnol avec Úrsula Corberó, Álvaro Morte ou encore Miguel Herrán s'annonce aussi mouvementée. On le sait, le dernier épisode ne marquera peut-être pas la fin de l'univers puisqu'un spin-off serait en préparation. Mais sur qui ?

Les idées de Pedro Alonso pour un spin-off de La Casa de Papel

Les possibilités pour un spin-off de La Casa de Papel sont nombreuses. Mais qu'en pense Pedro Alonso qui joue Berlin ? Interrogé par SensaCine sur une possible série dérivée centrée sur son personnage et Rafael (le fils de Berlin joué par Patrick Criado), l'acteur a botté en touche... mais dévoilé quelles autres séries étaient possibles selon lui. "Dès le début, j'ai dit que celui qui devrait avoir un spin-off, c'est Arturito." rappelle l'acteur. On n'est pas sûrs qu'on valide l'idée... Pedro Alonso avoue cependant que tous pourraient avoir une série. "Je pense vraiment que l'un des succès de la série, à part être un produit de pur divertissement, ça a toujours été ses personnages. (...) Personnellement, j'aimerais savoir ce qui est arrivé à Nairobi" avoue l'acteur. Cette idée là, on la valide !

Récemment, Úrsula Corberó s'était aussi confiée sur un spin-off consacré au passé de Tokyo. "J'y avais déjà pensé, vraiment. Je pense que ça pourrait se faire" a déclaré l'actrice au sujet d'une série qui raconterait l'histoire d'amour entre Tokyo et René (Miguel Ángel Silvestre).