La Casa de Papel saison 5, partie 2 : une théorie surprenante sur Rafael et le Professeur

La Casa de Papel, c'est fini sur Netflix ! Les cinq derniers épisodes ont été mis en ligne et ils étaient encore bourrés de scènes ridicules. On y a enfin compris pourquoi la série a introduit Rafael (Patrick Criado), le fils de Berlin (Pedro Alonso) : avec Tatiana (Diana Gomez), ils volaient l'or au Professeur (Alvaro Morte). Au final, tout s'est bien terminé puisque Rafael a accepté de rendre l'argent à son oncle. Mais une scène a lancé une théorie à laquelle on ne s'attendait pas vraiment.

Rafael est-il le fils du Professeur ?

L'idée de certains fans de La Casa de Papel ? Rafael serait en fait le fils du Professeur et non celui de Berlin. Pourquoi cette idée ? Tout simplement à cause d'un petit geste de Rafael dans une scène du dernier épisode de la saison 5. Alors que Tatiana l'interroge sur son choix de rendre l'argent à son oncle, Rafael lui explique que c'est "une affaire de famille" avant de remonter ses lunettes d'un doigt, comme a l'habitude de le faire le Professeur.