La Casa de Papel : qui est le plus grand fan de la série ? Netflix organise un concours

Qui est le plus grand fan de La Casa de Papel ?

Vous n'avez pas l'oeil pour déceler le moindre faux raccord dans une série ? Les incohérences vous passent totalement au-dessus ? Les scènes WTF et totalement abusées vous font plus kiffer que râler ? Pas de doute, vous êtes un fan de La Casa de Papel. Néanmoins, êtes-vous LE plus grand fan français de la série espagnole ?

Ca tombe bien, c'est justement la question que se pose Netflix. Et pour le savoir, le site de streaming vient de lancer un énorme concours à l'adresse suivante : https://www.lcdp-leplusgrandfan.com. Son objectif ? Découvrir le passionné ultime "pour qui le plan de Paris n'a pas de secret, qui connaît la vie, les personnalités de tous les membres du gang. Un homme ou une femme qui pourrait même rivaliser avec le Professeur sur la connaissance des moindres recoins de la Banque d'Espagne".