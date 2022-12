L'un des pires films Marvel pourrait gagner un Oscar et les fans ne peuvent pas le croire

La phase 4 du MCU a suscité des réactions très mitigées chez les fans. Le très comique Thor 4 : Love and Thunder de Taika Waititi en fait partie. Sur Rotten Tomatoes, le blockbuster compte parmi les plus mauvais films Marvel avec une moyenne de 64% chez les critiques. Cependant, on apprend aujourd'hui avec surprise que Marvel propose Thor 4 dans le cadre d'une campagne pour les Oscars 2023 dans toutes les grandes catégories. Les fans du MCU ont du mal à y croire.

Les fans de Marvel considèrent Thor 4 comme un choix misérable aux Oscars

Selon le Comic Book, Marvel a lancé une campagne pour les Oscars en faveur du film du MCU avec Chris Hemsworth (qui a mis sa carrière en pause), proposant Thor 4 à l'Académie pour toutes les catégories importantes comme "meilleur film", "meilleur acteur principal", "meilleure actrice principale" et "meilleurs effets visuels".

Cette dernière catégorie rappelle justement l'un des aspects les plus controversés de Thor 4 (la réalisation des effets spéciaux du film de Taika Waititi ont fait parler en raison des conditions de travail déplorables des artistes VFX hollywoodiens).

Les fans de Marvel ont réagi directement à la campagne des Oscars pour Thor 4 et ont du mal à croire que ce soit justement cette contribution qui soit récompensée, contrairement aux blockbusters du MCU comme Avengers 3 : Infinity War ou Captain America : Civil War qui sont repartis bredouilles.

Des internautes ont notamment écrit : "Je respecte la confiance, mais c'est ridicule et délirant. Si Endgame, Infinity War, Winter Soldier et Civil War n'ont pas gagné d'Oscars, qu'est-ce qui vous fait penser que Thor : Love and Thunder va y arriver...", "Je suis désolé, j'adore Marvel, mais ... si des films comme Infinity War n'ont pas gagné le meilleur film... alors Love and Thunder n'a AUCUNE chance... Wakanda Forever peut-être, mais ce n'est pas un film de phase 4 au niveau des Oscars", "La putain d'audace est folle parce que Disney soumet Thor : Love & Thunder à des considérations d'Oscar pour les meilleurs effets visuels".

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars 2023, avec Jimmy Kimmel comme présentateur. Reste à savoir si Thor 4 en fera partie.

Article écrit en collaboration avec Eloïse Colovray et MoviePilot.