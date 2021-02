L'Attaque des Titans saison 3 : Netflix annonce enfin la suite de l'anime et sa date de sortie

Netflix rattrape (un peu) son retard sur L'Attaque des Titans

Alors que le monde entier a actuellement les yeux rivés sur la saison 4 de L'Attaque des Titans - présentée comme la dernière, diffusée chaque dimanche après-midi en simulcast sur Wakanim en France, Netflix a décidé de nous ramener en arrière.

Sur Twitter, la plateforme de streaming vient en effet d'annoncer que la saison 3 de l'anime (ou plutôt sa première partie composée de 12 épisodes), allait en effet débarquer au sein de son catalogue. Ainsi, sortez votre agenda et notez la date de sortie, c'est le 1er mars prochain - soit près de 3 ans après la diffusion originale au Japon, que la suite des aventures de Eren, Mikasa et Armin sera proposée. Et bien évidemment, pour tous les amoureux du monde du doublage, cette partie 1 sera accompagnée de sa VF.

Attention aux futurs spoilers

Malheureusement, on ne sait pas encore à quelle date Netflix mettra en ligne la deuxième partie de la saison 3. Un petit problème quand on sait que le 9 avril prochain, Hajime Isayama publiera le dernier chapitre de Shingeki no Kyojin, qui sera suivi dans la foulée de la diffusion du dernier épisode de l'anime.

Aussi, on ne peut que conseiller aux fans de L'Attaque des Titans de s'abonner à Wakanim pour se mettre rapidement à jour sur la série OU de fuir tous les réseaux sociaux ces prochaines semaines afin d'éviter les spoilers. Comme on peut le découvrir depuis le début de l'année à travers la programmation de la saison 4, la conclusion de cette incroyable histoire devrait choquer et faire parler longuement.