L'amour est dans le pré : surprise, un ex-candidat se met en couple avec la prétendante d'un autre agriculteur !

Dans La Dépêche du Midi, Didier a aussi donné de ses nouvelles après avoir sollicité les internautes pour l'aider à rénover la maison insalubre de ses parents. Au début de l'année 2022, il avait expliqué vivre sans isolation et sans chauffage, avec des murs fissurés. Grâce à l'aide des internautes, il avait récolté 3400 euros pour l'aider à financer les travaux. "La maison sera complètement remise à neuf pour septembre. L'aide des gens, la solidarité, ça rebooste. Merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu" a-t-il déclaré. Une nouvelle maison ET une nouvelle chérie, la suite de l'année 2022 s'annonce parfaite pour Didier !