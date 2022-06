L'amour est dans le pré 2021 : un couple phare de la saison 16 s'est séparé, une candidate confirme

Un couple de L'amour est dans le pré 2021 séparé : une candidate confirme

Avant de découvrir le casting de L'amour est dans le pré 2022 sur M6, ce sont les portraits des agriculteurs et des agricultrices de L'amour est dans le pré 2021 que vous aviez pu voir. Sauf qu'un couple phare de la saison 16 de l'émission animée par Karine Le Marchand s'est séparé.

Il s'agit de Jean-François et Mélanie (la prétendante avait divisé les internautes). Lors de la la transhumance en Ariège, plusieurs agriculteurs et leur compagnes s'étaient retrouvés. Karine, la compagne de Sébastien depuis L'amour est dans le pré 2021, a posté des vidéos de leur périple sur Instagram. Et elle a confirmé la rupture entre l'éleveur de brebis d'Ardèche et sa chérie.

"Coucou Jean-François n'est plus avec sa bien aimée ?" a demandé un(e) internaute dans les commentaires d'un post Insta. "Non c'est terminé" a ainsi répondu Karine. Et quand une autre personne lui a demandé "Où est Mélanie ?", elle a encore une fois confirmé la séparation : "Elle n'est plus avec Jean-François".

Suite à des indices, des fans d'ADP s'étaient doutés de la rupture

Il faut avouer que la rupture entre Jean-François et Mélanie est peut-être choquante car ils semblaient heureux et in love, mais elle n'est pas si surprenante que ça. Un post Instagram de Karine Le Marchand semblait indiquer une rupture pour Jean-François et Mélanie. L'animatrice d'ADP avait publié une photo des retrouvailles avec des anciens agriculteurs, sur laquelle Jean-François était présent mais Mélanie était absente. Plusieurs internautes y avaient vu un signe.

Autre indice sur leur séparation : la page Instagram de Jean-François avait été supprimée. Toutes les photos d'eux en couple, les images de leur nouvelle vie avaient ainsi été effacées.