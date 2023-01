Kylie Jenner et Travis Scott (encore) la rupture ? "Elle est partie"

Une nouvelle rupture de stars annoncée en ce début d'année 2023. Cette fois-ci, c'est le rappeur Travis Scott et la plus jeune du clan Kardashian, Kylie Jenner, qui se seraient séparés. D'après les informations exclusives d'US Weekly, c'est la rupture, mais ils restent en bons termes pour le bien de leurs deux enfants.

"C'est déjà arrivé tellement de fois auparavant, ils sont connus pour être en couple et ne plus l'être du jour au lendemain, mais ils sont toujours restés très bons amis et bons parents", a affirmé une source à US Weekly. La séparation aurait eu lieu juste avant le nouvel an.

Un nouvel an de célibataire pour Kylie

La preuve parfaite de cette rupture ? Le petit voyage en solo que s'est offert Kylie pour le nouvel an. "Ils étaient censés passer les fêtes de fin d'année ensemble, mais elle est partie à Aspen toute seule avec ses amis", raconte la même source qui a annoncé la séparation du couple.

En effet, la star qui n'a toujours pas révélé le prénom de son deuxième bébé, est bien partie seule avec sa fille Stormi à Aspen, dans le Colorado. Elle y a rejoint Hailey et Justin Bieber et Stassie Karanikolaou et a même posté une vidéo d'elle et de sa fille dans la neige le 1er janvier. Pas de Travis Scott à l'horizon pour cette escapade entre amis, c'est certain.

>> Kylie Jenner : après son vol de 12 minutes, nouveau voyage express polémique <<

Une relation toujours compliquée

Quelques jours avant cette rupture surprise, Kylie avait pourtant été soutenir Travis lors de son concert à Miami. Rien n'indiquait que les deux stars étaient en froid. C'est assez courant pour le couple, après la naissance de leur premier enfant et deux ans de vie commune, ils avaient annoncé une première rupture.

Près d'un an après, le couple était de nouveau ensemble et Kylie était très vite tombée enceinte de leur deuxième enfant. Depuis, tout semblait aller pour le mieux dans leur couple, jusqu'à cette révélation choc. Pour l'instant, aucune information sur les raisons de cette rupture n'a été donnée et les deux célébrités ne se sont pas exprimées sur le sujet. Alors, rupture définitive ou simple désaccord en attente d'une future réconciliation ? Faites vos paris.