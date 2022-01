Kylie Jenner enceinte : le sexe de son 2ème enfant révélé lors de sa baby shower ?

En 2017, Kylie Jenner avait réussi à cacher sa première grossesse même si de nombreuses rumeurs circulaient à ce sujet. La petite Stormi a donc rejoint le clan Kardashian/Jenner et sera bientôt grande soeur. Cette fois, pas de mystère (ou presque) : Kylie Jenner a confirmé être enceinte de Travis Scott pour la 2ème fois en septembre 2021 Depuis quelques semaines déjà, il se murmure que la star aurait accouché dans le plus grand secret. Un mystère que Kylie continue d'entretenir.

Baby shower ultra privée et grosse révélation à la clé ?

Ce vendredi 14 janvier 2022, Kylie Jenner a publié sur Instagram (où elle est devenue la première femme à compter plus de 300 millions d'abonnés) des photos de sa baby shower très privée. Sur les images, on peut la voir posant avec sa mère Kris Jenner et sa grand-mère et découvrir quelques photos de la soirée. Et certains n'ont pas manqué de remarqué la décoration et son ton rose poudré, notamment au niveau des rideaux. Kylie Jenner attendrait-elle une petite fille ?