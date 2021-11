Kristen Stewart (Spencer) : le prix hallucinant de ses perruques pour incarner Diana dévoilé

Deux perruques très chères pour Kristen Stewart

Si l'on se fie à la bande-annonce du film Spencer, attendu prochainement sur Amazon Prime Video en France, Kristen Stewart devrait être bluffante dans la peau de la princesse Diana. Pourtant, ce n'est pas uniquement grâce à son talent que la comédienne devrait nous en mettre plein les yeux. Au contraire, l'actrice - qui a récemment critiqué sa propre filmographie, a pu compter sur un travail hallucinant de l'équipe maquillage lors du tournage.

Au détour d'une interview accordée à InStyle Magazine, Wakana Yoshihara - designeuse coiffure et maquillage sur ce film, a en effet confirmé qu'elle avait créé deux perruques très spéciales pour l'occasion. Spéciales comment ? "Le processus de création a duré près de 6 semaines. J'ai probablement coloré la perruque trois fois avant même de rencontrer Kristen Stewart. C'est quand nous avons fait les premiers essais que j'ai réalisé que la couleur n'était toujours pas la bonne". Coût total de l'opération ? 12 000 dollars, soit 6 000 dollars la perruque. On connait un comptable qui a dû se faire des cheveux blancs en découvrant le budget.

L'actrice ne voulait pas de faux cheveux

Et ce budget conséquent aurait même pu être évité. Wakana Yoshihara l'a ensuite confessé, "Kristen ne voulait pas porter de perruque au début. Je crois que c'est parce qu'elle n'avait pas vécu une bonne expérience par le passé". Néanmoins, le travail réalisé par l'artiste et son équipe était tellement réussi que la comédienne s'est progressivement laissée convaincre par ce réalisme, "Elle l'a finalement portée et avec le maquillage, on a eu de bons retours. Elle était vraiment heureuse et se sentait en confiance avec". En même temps, avec de faux cheveux à 6 000 dollars, il y a de quoi se sentir en confiance. Poke les pauvres encore obligés d'aller en Turquie pour changer de tête...

Pour l'anecdote, si la perruque à l'écran apparaîtra un peu différente de la véritable coupe de la Princesse Diana de l'époque, cela n'aura rien d'anormal. Pablo Larraín - le réalisateur, aurait lui-même demandé à Yoshihara de transformer Diana en tant que Kristen Stewart et non l'inverse. L'objectif ? Crédibiliser cette transformation et ainsi éviter un côté "faux" qui aurait pu sortir le public du film. De fait, n'imaginez pas des incohérences face à la taille des cheveux ou leur couleur, tout a été pensé en amont.